Mónica Oltra: "Hay una derecha bárbara, otra corrupta y otra que no se entera de nada"

Es hora de hablar de urnas, del futuro y de lo que han supuesto estos cuatro años que no pueden arreglar “los desastres de veinte”. Y se toca el brazo y dice que se le ponen todavía los pelos de punta cuando recuerda la llegada del Aquarius a Valencia . Lo más doloroso para ella: los minutos de silencio por cada víctima de la violencia machista. Oltra se sincera. Aviso para los navegantes: no se plantea dar el salto a Madrid. “Soy de tierras chiquitas”, desliza.

¿Se le ha pasado el enfado con Ximo Puig por haber adelantado las elecciones?

No me enfadé, no soy mucho de eso. A mí me dolió, que no es lo mismo. Por las formas, había otra manera de gestionar esto, que es decirse las cosas a los ojos con la tranquilidad, la lealtad y la armonías que nos han caracterizado. De todas maneras, una decisión no empaña 5.746 decisiones tomadas unánimemente. Fue un día doloroso, pero al día siguiente salió el sol y vamos a ganar la confianza de la gente.

Coinciden las elecciones valencianas con las generales. ¿La gente puede comprender que el PSOE es el voto útil?

El voto útil es aquel del que no te arrepientes a los diez minutos de haberlo depositado en la urna, aquel que no te va a defraudar a la primera de cambio, el que te sale de la convicción. En definitiva, aquel que te hace sentir ilusión. Ha habido muchos votos útiles a lo largo de la historia que se han vuelto muy amargos a lo largo de tres meses. Es aquel con el que llegas a la urna con la cabeza alta y una sonrisa porque sabes que no va a defraudarte.

Estas elecciones tienen un componente totalmente diferente: la irrupción de Vox. En las encuestas en Valencia salen bien. ¿Qué le parece? ¿Qué ha sucedido en la sociedad para que una fuerza de ultra derecha tenga esta fuerza ahora?

La ultraderecha siempre es una amenaza para la democracia. Son partidos políticos que aprovechan un sistema de libertades para cargarse ese sistema de libertades. La amenaza más grande es que en este momento tenemos tres derechas que han tardado cinco minutos en ponerse de acuerdo en Andalucía. Las fuerzas democráticas de derechas en el conjunto de la UE no pactan con los destructores de la democracia. Eso en los países democráticamente avanzados está muy claro. Cada vez que una derecha ha pactado con la ultraderecha la cosa ha salido muy mal, ha acabado habiendo regímenes totalitarios y la democracia destruida. Por lo tanto, la amenaza más grande es que las derechas, supuestamente democráticas de este país, estén pactando con una fuerza de ultra derecha y no tengan pudor en ponerse en la misma foto. Sus propuestas, en definitiva, son la defensa de cuatro privilegiados y la gente sencilla y normal tiene muchas dificultades cuando gobiernan estas fuerzas. Lo hemos visto en Andalucía: lo primero que hacen es eliminar el impuesto a las grandes fortunas y a los señoritos. Hay una amenaza de las tres derechas: la bárbara, la corrupta y la que no se entera de nada y no se ha ubicado en la política.