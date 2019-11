Néstor Rego, único diputado del BNG: "No hay que dar por seguro nuestro apoyo a Sánchez"

Rego ocupará uno de los sillones del Grupo Mixto, en la parte más alejada de la Cámara Baja. ¿Qué se puede hacer con un escaño? “Mucho”, apunta veloz. “Se pueden cambiar las cosas y se ve en cuestiones como los Presupuestos Generales”. El político gallego cita un ejemplo que le toca bien de cerca: “ En los de 2019, que acordaron PSOE y Podemos pero que no llegaron a aprobarse , Galicia recibía 750 millones de euros. En 2009, con dos diputados del BNG, el Gobierno de Zapatero acordó unos PGE con 2.145 millones para Galicia. No es tanto la cantidad, sino la voluntad y la calidad de las reclamaciones”, declara.

Desde su posición quiere fomentar el debate sobre “el derecho de autodeterminación y la necesidad de más inversiones en mi país”, pero también hablar de cuestiones sociales a nivel nacional. “Me parece increíble que aún no se hayan derogado leyes como la Ley Mordaza, la LOMCE o la Reforma Laboral”.

Al nuevo congresista por A Coruña se le nota la experiencia docente. Su voz tranquila no vacila a la hora de responder. Apenas sí la eleva para celebrar que “Galicia, como nación vuelva a tener una voz libre en Madrid, tras años sin ella”.

Aspira a no ser uno más entre 350 diputados. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) vuelve al Congreso ocho años después, de la mano de Néstor Rego (Vicedo, 1962). Este profesor de instituto en Santiago de Compostela, se mudará pronto a Madrid a sus 57 años. Allí promete “trabajar para que se escuche a Galicia” y “cambiar las cosas, porque con un diputado también se puede”.

Por ello, pide cautela antes de contar con sus siglas como seguro apoyo de este potencial Ejecutivo: “Nosotros ya hemos dicho que en lo que dependa del BNG no gobernará la derecha, como ya hacemos en Galicia. Pero no hay que dar por seguro nuestro voto favorable a Sánchez , que algunos venden la piel del oso antes de cazarlo. Primero hablemos y para ello pondremos la agenda gallega por delante”.

La idea del preacuerdo de Gobierno de coalición firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias parece agradarle, pero no se suma al desfile de emociones de las últimas horas. “Es pronto para hablar tan a largo plazo. El documento es demasiado genérico, vago , aún. Antes de valorarlo conviene conocer el programa”.

“Este acuerdo exprés de PSOE y Unidas Podemos demuestra que se pudo lograr antes y no se quiso, fundamentalmente por el PSOE, pero también por parte de UP”, añade. Lanza una crítica a ambos partidos por la repetición electoral que, paradójicamente, ha venido muy bien al nacionalismo galego (además de a Vox): “Su desacuerdo dio una gran oportunidad a la extrema derecha. Y en esta ocasión, también a nosotros”, confiesa entre risas.

Precisamente, continúa, “fue el BNG”, quien propició la ausencia de representación de Vox en Galicia, uno de los pocos territorios aún sin ‘explorar’ por la ultra derecha. “En A Coruña fuimos la principal causa de que no entraran, hubo una pelea de votos que nos dio el escaño a nosotros y no a ellos”. Más allá, Rego ve otro motivo: “su ausencia en Galicia, Euskal Herría y su baja representación en Cataluña se debe a su visión ultraespañolista que niega la cultura y el sentimiento nacional de estos territorios. Son países que aunque no siempre manifiesten su conciencia en voto nacionalista, sí tienen una conciencia nacional”.