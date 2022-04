'Rock con ñ': "Tocamos el estilo equivocado en el país equivocado"

“Si yo me presento ante un banco (para negociar un contrato) con una chupa y, más aún, si digo que me llamo Johan Cheka y que soy músico, no me llevo el negocio... y espérate que no suene alguna alarma”

J.M. Está en un punto difícil. Yo tengo una escuela de música rock y de ella he visto nacer numerosos grupos en las diferentes vertientes de este estilo, pero hay dificultad para salir de abajo y llegar a lo mainstream del negocio. Esto es, quizás, por falta de sitios donde se apoyen estos sonidos. Una emisora que lo hace, Rock FM, se rige por algoritmos que premian los oldies, los clásicos. Ahí unos chavales no van a sonar y eso es una dificultad por no tener ese lugar de referencia.

J.C. Malamente, malamente. Con créditos ICO, como el 80% de las empresas, y sufriendo mucho. Peleamos desde un sector invisibilizado, porque se ha hablado del turismo, la hostelería... pero no de la cultura. Aún así, hemos peleado por dar conciertos pequeños, a veces deficitarios o sin ganar nada. Y esto con un sector desunido. Te pongo un ejemplo. Al principio de la pandemia surgieron dos plataformas de representación y yo les gestioné una entrevista en Onda Cero, ¿pero te puedes creer que no se hizo la entrevista porque no se pusieron de acuerdo ni en el mensaje ni en el representante que iba a hablar?

J.C. Yo aparte de músico tengo otra empresa. Y en esos negocios no utilizo mi nombre, Johan, que viene de Johannes porque nací en Alemania. En esas reuniones con clientes yo me llamo Juan Luis Sánchez y no llevo esta ropa. Si yo me presento ante un banco con una chupa y, más aún, si digo que me llamo Johan Cheka y que soy músico, no me llevo el negocio... y espérate que no suene alguna alarma. Es una pena que dedicarte a la música en España se entienda como que no tienes ni oficio ni beneficio.