Zarzalejos: "La reina Letizia no permitiría nunca jamás lo que permitió Sofía"

Creo que temperamentalmente son muy distintos, son el reverso. ¿Eso es una construcción del propio Felipe para ser diferente a su padre? No. Creo que el carácter de uno y de otro han sido siempre diferentes. Lo que ocurre es que las diferencias del padre sirven para lo positivo pero también para lo negativo, para lo que se puede y debe hacer como político pero lo que no se puede y debe hacer como jefe del Estado. Por lo tanto, es muy interesante la figura del rey actual porque ha absorbido toda la experiencia de su padre y ha hecho una poda de aquello que debe hacer y de lo que jamás puede permitirse. Ahí tiene el apoyo de la reina, porque no procede de la alta aristocracia ni de una familia real, sino de una vida profesional y de clase media que ha tenido que vivir distintas alternativas y dificultades. Por tanto, tiene contacto con la realidad muy directo, y eso le va a servir al rey extraordinariamente, entre otras cosas también porque la reina es una mujer de su tiempo, es una mujer joven. Por tanto, respecto a conductas que podían producirse en el pasado, ahora hay salvaguardas suficientes para que no se den.

No se trata de una biografía de Felipe VI ni de un libro sobre las conductas de Juan Carlos I, como explica el propio autor, sino de una obra híbrida en la que mezcla el relato de los acontecimientos y episodios no conocidos hasta ahora con un análisis jurídico y político de la situación. Es casi de un thriller de la España de hoy, que no se puede entender sin la de ayer. Un libro en el que el periodista de El Confidencial revela cómo se preparó el discurso del 3-O o cómo son las conexiones entre la Zarzuela y La Moncloa: “La relación entre Sánchez y el rey es bastante más normal de lo que pudiera parecer, pero es desigual”.

No, no lo es. Es un rey que habla con mucha gente, diversifica muchísimo su interlocución. La tiene con empresarios, con literatos, con catedráticos, con científicos, con políticos, con personalidades internacionales. Por otra parte, es políglota. Habla perfectamente inglés y francés, tiene lecturas en varios idiomas. Es un magnífico conocedor de la lengua catalana. Es un hombre muy de su tiempo, por lo tanto muy aficionado a las series de las plataformas y es cinéfilo, le gusta cuando puede acudir a las salas. Le gusta también el teatro. Otra de las personas que ha estado muy cerca de él me decía: “Es un hombre que tiene la alegría del conocimiento”. Es decir, disfruta con el conocimiento y el aprendizaje.

Materialmente es una indicación del rey, con el aval del presidente del Gobierno. Además, esta decisión no se hubiera podido producir si no es con el visto bueno del presidente porque es una monarquía parlamentaria y el rey puede hacer según que cosas pero no puede tomar una decisión de esta envergadura si no está refrendado por el presidente. Y más detalle: el rey emérito se ha expatriado, pero con la escolta que depende del Ministerio del Interior. Es una decisión que concierne también a la Presidencia, y así lo ha asumido.

Es una relación bastante más normal de lo que pudiera parecer, pero es desigual. En el sentido de que Sánchez es un jefe del Gobierno con una pulsión presidencialista como ninguna otra, no tenemos precedente ni en Rajoy, ni en Zapatero, ni en Aznar, ni en Felipe, ni en Calvo Sotelo ni en Suárez. Es el que tiene más pulsión presidencialista, eso lo delata la estructura muy importante que tiene en Moncloa de los servicios de Presidencia. Sánchez no quiere tumbar la monarquía, no lo quiere, asume la Constitución y lo ha manifestado por escrito (lo dijo en agosto en una carta a todos los militantes de su partido), pero sí creo que tiene el propósito de delimitar y reducir la dimensión simbólica representativa de la corona. Lo demostró cuando, desde una forma desde el punto de vista político poco inteligente, vetó la presencia del rey en el acto de la Escuela Judicial en Barcelona. Fue una decisión que no estuvo bien meditada y no se debió de producir.

El presidente Rajoy era un hombre muy indolente y con el rey no tuvo choques pero sí hay puntos de vista diferentes. En el caso de Cataluña, hay dos asuntos nucleares en esa relación. Primero, el rey se ofrece al presidente del Gobierno, después de una conversación con Artur Mas en 2014, a dentro de sus funciones constitucionales y sin salirse un ápice de ellas a ofrecerse para ayudar a componer la crisis que se estaba produciendo y eso no es aceptado por Rajoy. En segundo lugar, el rey es muy consciente, porque tenía mejor y constante información, de que el proceso soberanista no era, como creía Rajoy, una fórmula para lograr una posición de negociación ventajosa en materia económica o de autogobierno, sino que era un esprint hacia una declaración unilateral. Eso es lo que lleva al rey al discurso del 3 de octubre porque se da cuenta, como todos, de que el Gobierno ha fracasado en la gestión que le correspondía para evitar un referéndum ilegal. El presidente había asegurado que no se iba a celebrar, pero se celebró, hubo urnas, colegios electorales y resultados. Se produjo un grave fracaso del Estado y el presidente Rajoy, según cuenta José Ignacio Wert, entró en shock. Le faltó capacidad de reacción, que sí la tuvo el rey, ateniéndose al principio de que la Constitución le concierne en este tema, porque es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. ¿Era una situación crítica? Lo era. El 3 de octubre se dirige a la sociedad española pero también a la comunidad internacional.

Es difícil escribir un libro sobre la institución más hermética. ¿Se lo han puesto fácil en la casa real? ¿Habló con el rey?

Pedí en su momento poder hablar con el rey, pero no fue posible. Me dijeron sencillamente que no, con la máxima cordialidad, pero dijeron que no. He tenido fuentes próximas al rey, sin ellas no hubiera sido posible hacer este libro y que han sido muy generosas. No han sido fuentes anónimas, sino confidenciales. Por lo tanto, pienso que la elaboración del libro se conocía en la casa.

No sé si será casualidad de la vida o una contraprogramación de la casa real: se dio a conocer minutos antes de la presentación del libro la noticia de que la princesa estudiará en Gales. ¿Qué le parece que vaya dos años a un colegio privado en el extranjero la futura reina de España? ¿No está preparado el sistema educativo español para eso?

Es que no se puede llegar a una conclusión negativa para el sistema español. La heredera de la corona y futura jefa del Estado no sale de España para estudiar dos cursos en el Reino Unido porque en España no haya una buena formación, sino simplemente por una razón de nuevos horizontes, nuevas aperturas, nuevas referencias, distintos métodos de aprendizaje. También una nueva convivencia alejada de la protección familiar. Me parece que es una medida perfectamente razonable, que ya su padre ensayó con éxito. No me parece que este asunto merezca ningún tipo de reprobación. No afea la calidad del aprendizaje en España, sino simplemente implica la idea de que tenga nuevos contactos y perspectivas. Añado, después la princesa de Asturias también pasará por la universidad pública española, quizá por un máster internacional y por las academias militares. La futura reina de España tiene que estar perfectamente preparada para el ejercicio de sus funciones constitucionales.