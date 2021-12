Envidia sana: las exclusivas que nos hubiera gustado dar

La entrevista a Messi en su presentación con el PSG

El fichaje de Messi por el PSG tras toda una vida en el Barça ha sido una de las grandes noticias del año. Ibai Llanos consiguió hablar con el futbolista el mismo día de su presentación, algo que provocó un intenso debate sobre el periodismo, la función de los periodistas deportivos y sus diferencias con los streamers. (Por Rodrigo Carretero)

La primera foto del Rey Juan Carlos I en Abu Dabi

El 3 de enero de 2021 el programa Viva la Vida publicó en exclusiva la primera foto del rey emérito en Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.

Desde el programa de Telecinco informaron de que la imagen fue tomada el 29 de diciembre y muestra “cómo es el estado físico del rey emérito”. (Por Álvaro Palazón)

Las prisiones secretas que mantienen a los inmigrantes fuera de Europa

Cansada de los inmigrantes que llegan de África, la Unión Europea ha creado un sistema en la sombra que captura a las personas que vienen del sur antes de que lleguen a sus costas y las envía a brutales centros de detención libios, dirigidos por milicias salvajes. Con dinero tuyo. Ian Urbina, paraThe New Yorker, escribe un larguísimo y sobrecogedor reportaje al que no le falta nada: tiene un hondo trabajo sobre el terreno, entrevistas con los migrantes y con fuentes oficiales, material gráfico que constata los abusos y agresiones (desde las situaciones de encierro a los asedios a las barcas, a disparos y a embestidas de patrulleros) y una documentación de fondo apabullante que evidencia que Bruselas -y sobre todo Italia- no repara en los derechos humanos a la hora de poner un tapón en el Mediterráneo y que no le lleguen personas desesperadas a sus playas. Además del contenido, es de aplaudir la cuidadísima estética, tanto en papel como en digital, con ilustraciones de Mike McQuade y mapas de Francesco Muzzi. (Por Carmen Rengel)

Los nuevos hallazgos científicos

La revista The Innovation publicó en junio tres artículos en los que se documentaba el descubrimiento de una nueva especie humana, conocida como ’Homo Longi′ u ‘Hombre Dragón’. Esta hallazgo supone un cambio en el conocimiento del origen del ser humano y se suma al descubrimiento de otra posible especie conocida como el ‘Homo de Nesher Ramla’, ubicado en Israel y coetáneo de este.

El origen del ‘Homo Longi’ se remonta al cráneo de Harbin, uno de los fósiles más grandes y mejor conservados del mundo, descubierto en 1933 y que ahora ha sido identificado por científicos chinos como perteneciente a un nuevo linaje. Este homínido se sitúa alrededor de hace 146.000 años, lo que le convierte en nuestro pariente más cercano, incluso más que los neandertales. (Por Miguel Fernández)

El supuesto Caravaggio