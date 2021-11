ERC amenaza con no apoyar los presupuestos en el Senado si el Gobierno incumple el pacto de la ley audiovisual

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Gabriel Rufián, portavoz de ERC.

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha advertido al Gobierno de que dejarán de apoyar su agenda legislativa, incluidos los presupuestos generales del Estado 2022, si incumplen el pacto que tienen sobre la Ley audiovisual y que supone el 6% de contenido en catalán.

Durante la conferencia de prensa posterior al último Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera Nadia Calviño, ha anunciado que el proyecto de ley será enviado a las Cortes aunque la cuota pactada no afecta a empresas que no tienen su sede en España como Netflix, HBO o Amazon.

El diputado catalán ha aclarado que aún no tiene el texto del anteproyecto pero que si es cierto la información que se ha dado a conocer no la apoyará y, por tanto, “la ley no existe”.

“El PSOE se comprometió a solo negociar esta ley con ERC y si es cierta la información surgida entorno a esta ley, ERC no votaría esta ley y si el PSOE quiere respetar la mayoría que le permite sacar toda la agenda legislativa que tiene sobre la mesa, le conviene”, ha advertido en conferencia de prensa.

Rufián ha insistido que el tema de la lengua para su partido “es sagrado” y ha apuntado que “tocarles las narices con esto es un mal negocio”.