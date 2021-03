Eres así porque quieres, no pongas excusas

El problema es que no se habrá hecho libremente. Esa represión es la solución de adaptación en una situación de estrés máximo que quedará grabada para siempre. Pasarán los años y aunque en la edad adulta ya no haya nadie que te vaya a castigar sin televisión por sacar unas lágrimas, seguirás actuando bajo esa premisa.

Si en este caso te quedas con el “yo soy así y no quiero que nadie sepa lo que siento” puedes encontrarte con serios problemas para gestionar la tristeza en un duelo, pero si te apropias de tu capacidad de evolucionar y no justificarte en patrones antiguos, puedes encontrar el origen de ese patrón de comportamiento y transformarlo.

Una vez que identificas el “yo soy así” que quieres cambiar, comienza el viaje en el tiempo para localizar una vivencia concreta que te marcó un antes y un después. Una experiencia vivida con mucho estrés en la que ante la imposibilidad de mostrar tu sentir más profundo decidiste reprimirlo. Se quedaron entonces, tus pensamientos, sentimientos y emociones congelados.

Lo esencial cuando encontramos esas vivencias cargadas de emociones reprimidas es expresarlas. Conectar con lo que se sintió en aquel momento y ponerlo en palabras. Así hacemos algo parecido a un reseteo emocional.

Una vez que te has vaciado de aquello ya tienes la disposición para instalar el nuevo software con el que quieres funcionar. Desde la distancia de aquella situación, probablemente vivida en la infancia que es cuando menos herramientas tenemos, y situándote en tu madurez, decides si quieres seguir reprimiendo tus sentimientos y emociones o no, si quieres evolucionar y dejar de ser “así”.

Evidentemente hay momentos en los que reprimir es conveniente. Reprimimos los gases que emanan de nuestro cuerpo cuando estamos en una reunión social y no nos justificamos en el “yo es que soy de sacarlo todo”. Lo importante es que elijas y no sigas con patrones antiguos que no incorporarse libremente, si no bajo la obligación de la situación.

Sé como quieras ser, no como te dijeron que tenías que ser.