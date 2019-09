Fuentes del entorno del político indican a El HuffPost: “Esta candidatura no es frente a nadie, contra nadie, sino para contribuir a salir del bucle, para sacar a la gente de la abstención, movilizar y sumar una mayoría que estaba cansada y harta y quiere un acuerdo progresista”.

Por el momento en el PSOE y en Unida Podemos intentan rebajar el efecto de Errejón en las urnas y en público no muestran miedo. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía unas reflexiones en Nueva York con los periodistas españoles y señalaba que el voto será más pragmático que ideológico el 10-N. Para el líder socialista, el voto que puede perder el PSOE por Más Madrid lo puede recuperar quitándoselo a Podemos y a Cs. Pablo Iglesias se pronunciaba también estos días: este salto de Errejón es “legítimo” y “previsible”.

En Unidas Podemos sostienen que Más Madrid podría quitarle más votos al PSOE que a ellos, ya que su electorado ya votó el 28-A sin Errejón en la formación. Además, sostienen en privado que puede llegar con la imagen de un líder que divide a la izquierda y sostienen que a ellos se les dan muy bien las campañas en la calle.

Esa división de la izquierda ya se probó en las pasadas elecciones autonómicas y UP, PSOE y Más Madrid no consiguieron desbancar a la derecha. El partido de Errejón no logró ni a alcanzar el 15% -el mínimo en una circunscripción para tener grupo propio en el Congreso de los Diputados-. Pero el contexto ha cambiado totalmente y existe ese fantasma de la abstención frente al 28-A -entonces la participación fue del 75%, la más alta en los últimos quince años-.

Para este salto se pensó en la figura de Manuela Carmena, pero la exalcaldesa de Madrid descartó ser la ‘número uno’. Además, también la están tentando en el PSOE, donde muchos la ven como futura ministra o Defensora del Pueblo.