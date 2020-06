13 errores que cometemos al manipular alimentos (y que pueden provocarnos una intoxicación alimentaria)

1. Pensar que al estar en casa tenemos las manos limpias

“Qué más da, si total no he tocado nada..’. Muchas veces hacemos este tipo de razonamiento y no es verdad. Ahora lo estamos viendo. El lavado de manos es la primera barrera en esta pandemia y también al manipular alimentos”, apunta Robles. “Si no lo hacemos, todo lo que hagamos a continuación no va a servir de nada porque trabajamos con unas manos que están inevitablemente contaminadas. Al fin y al cabo, vivimos rodeados de microorganismos”.