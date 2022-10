"Es un debate que no se plantea": el corte de Calviño a Ana Rosa tras esta pregunta

Calviño, al escuchar la pregunta, se ha reído y ha sido contundente: “Yo me veo como vicepresidenta del Gobierno, el trabajo de presidente es muy duro. Es un debate que no se plantea, Ana Rosa”.

“El panadero artesano de mi barrio es que va a tener que cerrar. Es que no... no... no puede soportar el recibo de la luz. Con los márgenes que tiene un señor haciendo pan, buenísimo por cierto. Es que esto está afectando sobre todo a todos los pequeños, ¿no? Bueno a los pequeños y a los grandes, pero es que hay gente que no puede”, ha explicado. Una confesión que ha dado mucho que hablar en redes sociales.