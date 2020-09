Escueto pero rotundo: Fernando Simón zanja la polémica en una sola frase

Fernando Simón ha vuelto este lunes a comparecer ante los medios de comunicación para informar de la incidencia del coronavirus en España.

El director del Centro de Coordinación y Atención de Emergencias Sanitarias ha vuelto después de una semana de vacaciones en las que el virólogo ha aprovechado para rodar un programa junto a Jesús Calleja.

Como ya ocurrió hace unos meses, cuando Simón se fue a surfear a Portugal, las vacaciones del epidemiólogo han vuelto a ser objeto de críticas por parte de un sector de la población.

Por esto le han preguntado los periodistas en rueda de prensa y ha querido zanjar el tema de forma escueta y contundente.

“En cuanto a mis vacaciones, son mis vacaciones y si no les importa no los voy a comentar”, ha sentenciado Simón. “El programa ya lo verán”, ha añadido Simón tras una frase de la periodista de ABC que no se ha escuchado en antena.

Simón estuvo el pasado fin de semana rodando un programa de Planeta Calleja en Mallorca. En ese viaje, el virólogo y el aventurero estuvieron viajando en globo por la zona, haciendo escalada y buceando.