Para el virólogo Mariano Esteban cuantas más mejor. “Debe haber varias, porque la cuestión no es una vacuna ganadora, sino una secuencia que se vaya incorporando poco a poco como fármacos contra el SARS-CoV-2″.

“Las vacunas que ya están disponibles son muy positivas porque proporcionan protección, pero no son perfectas; son susceptibles de mejoras. Por eso hay que continuar investigando, innovando y mejorando con nuevas”, explica Luis Enjuanes , uno de los mayores expertos de España en coronavirus. “La carrera por conseguir la vacuna es de resistencia, no de velocidad”, añade Vicente Larraga, parasitólogo del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC).

España no quiere quedarse atrás en la búsqueda de una vacuna nueva contra la covid-19 que dote al mundo de más dosis para acelerar el ritmo de la inmunización colectiva. A día de hoy, tres proyectos nacionales en marcha tratan de desarrollarla.

“Protege frente a la enfermedad, la letalidad y frente a la replicación del virus”, asegura el experto, quien señala, además, que es una vacuna “muy estable”, por lo que permite que se conserve y administre en cualquier lugar.

Otro de los factores que resalta el virólogo es que “se ha demostrado en modelos animales que la combinación de vacunas distintas tiene efectos protectores más potentes que una vacunación con dos dosis de la misma vacuna”.

¿Qué falta?

La entrada en fase clínica podría darse en primavera, pero no todos los expertos son tan optimistas. “Los proyectos españoles de vacunas tienen un nivel tecnológico asombroso, y esto demuestra que en nuestro país sobra el talento. Lo que falta es el modo de gestionarlo”, explica Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. “Investigar en España sigue siendo llorar y, por lo tanto, a pesar de tener mucho talento, la inversión que se hace en investigación y la posibilidad de recursos de nuestros investigadores es muy baja. Lo que en otros países se puede solucionar en un par de meses, a lo mejor aquí tarda un año”, añade.

“Vacuna española va a haber, y además tiene muy buena pinta, pero no me considero capacitado para decir si va a ser este año. Si la tenemos, fácil no va a ser. Los proyectos están en una fase preclínica y todavía queda un largo camino por delante”, confiesa.

Ahora, deberán presentarse los resultados obtenidos a la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario (Aemps) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Por su parte, la compañía biotecnológica española Biofabri, del grupo Zendal, está trabajando en la producción de los lotes para empezar con los ensayos en humanos en primavera.

El proceso constará de tres fases: en la primera participarán 112 voluntarios y se analizará el efecto de las dosis, mientras que la segunda contará con 500 y en ella se evaluarán los resultados de inmunidad. Por último, en la tercera se reclutará a un total de entre 20.000 y 30.000 personas sanas para evaluar la eficacia de la vacuna.

Otros dos proyectos: vacuna por spray

Además del que va en cabeza, otros dos proyectos le siguen de cerca. Uno de ellos, el dirigido por Enjuanes y Sola desarrolla un virión sintético al que se le han eliminado sus genes de virulencia mediante ingeniería genética. Se trata de una copia sintética casi completa del SARS-CoV-2 que tiene características del virus, pero no es transmisible de célula a célula. De modo que entra en las células, pero no sale de ellas. Este virión sintético tiene las mismas proteínas que el virus real, por lo que genera una respuesta inmunitaria potente. El proyecto podría entrar en fases clínicas a finales de año y la vacuna se aplicaría mediante un spray.