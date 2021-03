España-Kosovo, la diplomacia se pelea a balonazos

Este miércoles, la Selección española de Fútbol masculino sale a jugar con una china en la bota. Se llama Kosovo, como su rival. Ambas escuadras tendrán que medirse en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, protagonizando un duelo que va más allá de lo deportivo: el Gobierno de Madrid no reconoce la independencia de esta antigua provincia serbia y de ahí que venga precedido de peleas sobre banderas, himnos, denominaciones y recelos cada vez más viejos.

Sobre el césped del Estadio de la Cartuja de Sevilla se desplegarán 22 jugadores y un conflicto diplomático de fondo que por poco pone en riesgo el partido. La Federación balcánica emitió un comunicado exigiendo que se retirase la denominación de “territorio de Kosovo” para referirse a su equipo nacional, evitando afirmar que es un país; también reclamaba igualdad de trato en el uso del himno y la bandera, siguiendo las directrices de la UEFA y la FIFA.

“El enfoque del Estado español hacia el Estado de Kosovo ha sido lamentablemente destructivo desde la declaración de Independencia el 17 de febrero de 2008, pero este enfoque y la estructura que las instituciones de este país intentan darle a la ciudadanía de Kosovo, no puede cambiar la historia y la realidad”, dijo la federación kosovar en un comunicado.

Esta provincia declaró su independencia de Serbia en 2008 tras una guerra, de 1998 a 1999, entre las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia y el Ejército de Liberación de Kosovo, y aún hay división en el mundo sobre si es un estado de pleno derecho o no lo es. Vox, el partido de ultraderecha, hasta había preguntado en el Congreso por la necesidad de celebrar el partido en un campo neutral, por si hacerlo en Sevilla suponía algún tipo de reconocimiento o de paso en favor de Pristina.

Al final, por vez primera, el Gobierno de España permitirá que Kosovo luzca todos sus símbolos nacionales. No es que le haga gracia, es que está obligado. “España evidentemente no reconoce a Kosovo como un Estado independiente, pero eso no significa que España no participe en torneos en los que participa Kosovo. Aquí estamos jugando con las reglas FIFA. Son sus reglas, no son las del derecho internacional en materia de reconocimiento de Estados. Por eso en la FIFA hay competidores como Islas Feroe, Gales, Escocia, Irlanda del Norte o Gibraltar, que no son Estados”, ha apuntado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Las normas de la competición lo indican claro, como dice la ministra, y hay precedentes de lo mal que puede ir contraviniéndolas. En noviembre de 2018, el Comité Olímpico Internacional amenazó a España con excluirla de las competiciones por imponer trabas a la participación de este país / no país. En 2019, la UEFA quitó a España el hospedaje de un torneo sub-17 de fútbol que se iba a celebrar en Benidorm por no permitir la bandera kosovar, y un año antes, en el Mundial de Kárate celebrado en Madrid, se impidió a los kosovares competir con su equipación, por llevar el azul, el amarillo y el blanco, los colores nacionales.

Kosovo, con apenas dos millones de habitantes, es miembro de la FIFA desde mayo de 2016. Se estrenó, amistosos aparte, con un encuentro oficial en la fase de clasificación para Rusia 2018 con un empate con Finlandia. Quedó tercera en su grupo para la Eurocopa 2020, superada por Inglaterra y República Checa.

Lo que dice España

La posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la de sus antecesores José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, está clara. “España no reconoce a Kosovo como Estado independiente y esa posición no cambia por que la selección española de fútbol juegue en un torneo internacional contra el equipo kosovar. Si nuestra posición cambia en algún momento, será por razones mucho más sustantivas”, afirman en Exteriores.

“Sin perjuicio de que la posición de España sobre ese territorio permanezca inalterada, se estudiarán fórmulas, compatibles con la normativa FIFA, para que, desde el estricto no reconocimiento de Kosovo, se puedan disputar los partidos de clasificación”, abundan.