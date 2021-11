Las comunidades impulsan el 'pasaporte covid' para frenar la curva y Sanidad plantea un nuevo 'semáforo' aún por aprobar

La incidencia no es el único marcador que explicaría el panorama con el nuevo medidor. El departamento de Carolina Darias toma como referencias el número de nuevos ingresos hospitalarios y en UCI a siete días sobre 100.000 personas. Y ya no se hablará de “nueva normalidad”, sino de “situación controlada” cuando ambos sean inferiores o igual a cinco y uno, respectivamente.

Las comunidades se mueven ante la “subida”

A falta del ‘ok’ para que entre en vigor el nuevo protocolo, las autonomías ya han dejado ver que quieren medidas inmediatas, independientemente del ‘color’ del semáforo. De todas las métricas, la que más inquieta es la subida de la incidencia y País Vasco ya ha anunciado su decisión de pedir a la Justicia autorización para implantar el ‘pasaporte covid’ en restaurantes y ocio nocturno. Euskadi se suma a Galicia, que ya lo exige hasta para entrar en los hospitales.

Quien no esté vacunado o no presente test de negatividad recientes no podría pasar a los locales marcados por la Lehendakaritza, que también contempla suspender los eventos que no puedan asegurar las medidas de seguridad y actuar contra las aglomeraciones. El objetivo es, con la Navidad en la mente de todos, evitar las imágenes que recientemente se han visto en diversos actos públicos.