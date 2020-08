El español que prueba la vacuna de Oxford dice que estará lista el 3 de noviembre

Joan Pons, un enfermero barcelonés de 45 años que lleva viviendo dos décadas en la británica ciudad de Sheffield, es uno de los 1.000 voluntarios que ya han recibido la vacuna experimental de Oxford contra el coronavirus. Este martes ha señalado en El programa de Verano (Telecinco) que su llegada está próxima: podría estar lista el 3 de noviembre si la OMS da el visto bueno.

Pons ha señalado que desde que se la pusieron no ha tenido “ningún síntoma”: “Me hacen pruebas cada semana pero de momento el virus no me ha intentado atacar. He producido muchos anticuerpos y células T, que es lo que también están buscando”.

“Ahora ya estamos en la fase final de esta maratón”, ha explicado. “Hemos corrido los 42 kilómetros, entramos en el estadio y ahora están poniendo los toques finales para la fase 4, que a mí me han dicho que empezará muy pronto”.

Según ha puntualizado, tendrá que pasar la revisión de la OMS pero si todo va bien, “como creen que sí que irá”, en noviembre empezará esa última fase, la 4, en la que las compañías pueden realizar estudios opcionales después de lanzar una vacuna.

Pons ha recalcado que, aunque no es una fecha oficial, seguramente estará disponible el 3 de noviembre: “Están tan convencidos de que la cosa va bien que ya la están fabricando en la India y en Argentina porque no quieren perder tiempo. El tiempo son vidas”.

“Como enfermero, cuando salga la vacuna recomiendo que la gente, especialmente mayores de 65 años y con riesgo, que se la ponga”, ha aconsejado.