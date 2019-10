El alegato de Victoria contra Iglesias en 'El Objetivo': "Están perdiendo y van a perder más"

En el turno de las preguntas del público, Pablo Iglesias ha vivido un momento tenso en El Objetivo, donde ha acudido este martes. Victoria, una mujer de Tarragona, le ha lanzado un duro reproche por lo que ella ha considerado su posicionamiento político en Cataluña.

En su comentario, la espectadora se ha dirigido a Iglesias en estos términos: “Escuchándole me decepciona como ciudadana catalana. Somos un 52% que no queremos la independencia y no tenemos ningún sostén de apoyo político, empezando por ustedes. Tienen una responsabilidad y no la cumplen, apoyan siempre a los independientes. No lo están haciendo bien y están perdiendo y creo que van a perder más porque no representan a una mayoría”.

¿Cuál es la pregunta?, le ha intentado señalar Ana Pastor, pero Victoria ha proseguido su speech: ”Tenemos una fuerzas de seguridad que muchos nos debemos a ellos y ustedes no les están apoyando. No están dejando actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

Finalmente, ha llegado su pregunta: ”¿Cómo es que no están con la mayoría de Cataluña?”.