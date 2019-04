‘Espejo de víctima’, penosas y vivas contradicciones humanas

¿Invalida lo anterior su contenido? Obviamente no. E igual que se señala la trampa, hay que señalar la valentía del dramaturgo. Hay que ser valiente para hablar de víctimas, ya sean de acoso o de terrorismo, en una sociedad que lleva este tema a flor de piel, se sea de derechas o de izquierdas. Todo el mundo tiene una opinión, desde que se lo merecen hasta que nadie se lo merece, pasando por los que piensan que son unos ventajistas o que tienen un código concreto de comportamiento que deben de cumplir.

Entusiasmo que, tal vez, a un espectador cultivado pero menos profesionalizado que los críticos, menos baqueteado entre los interminables y cansinos estrenos á la mode y a la última, le resulte más difícil de compartir. El motivo, los dos interesantes textos de Ignacio del Moral son, para empezar, tramposos, en el sentido de que guardan una sorpresa para el espectador, como un huevo Kinder , que le permite dar un giro inesperado a la trama. Aspecto importante en ambas obras, pues tienen que ver con la relación que tienen sus dos personajes protagonistas, algo que no se le deben obviar al público cuando se le considera adulto, de igual a igual.

Son esos momentos de humanidad y no otra cosa, los que actúan como anzuelos para un espectador, que aún siendo un espectador típico de centro dramático, se distancia de unos discursos interesantes pero que seguramente está harto de escuchar fuera del teatro. Frases y argumentos muy conocidos sobre el error, el fracaso, el éxito, la culpa, la responsabilidad, las redes sociales, las violaciones, el feminismo, etc. etc. y las contradicciones en las que son pilladas.

Esos actores creando corrientes de empatía en circunstancias muy forzadas mantienen el interés en escena, ya que resultan tan extraños, tan raros, tan fascinantes como cualquier persona que podamos conocer y nos atrevamos a mirar a la cara, interpelarla. Actores que construyen penas que merecen ser observadas y por las que comprar alguna de las pocas entradas que quedan para la semana que todavía estará en cartelera, porque observar su pena, es observarse a uno mismo. (Re)conocerse, tal vez, un poco mejor en la contradicción de ser humano y quien sabe si gustarse o no.

