Esperanza Aguirre lanza este recado a Pablo Casado en 'Encuentros Inesperados'

Además, Aguirre ha asegurado que no considera que “la política sea una profesión”. “Creo que hay que dejar los mejores años de tu vida a la política, y sobre todo tener donde volver. El problema es los que no tienen a dónde ir, los que han hecho de la política una profesión, y cuando la cosa no les va bien, pues claro, están dispuestos a hacer cosas que no deberían”, ha subrayado.