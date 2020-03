¿Está la Sanidad preparada para abordar la crisis del coronavirus?

Padilla sostiene que precisamente por estas carencias se ha tomado la decisión de cerrar durante dos semanas todos los centros educativos de Madrid, Vitoria y La Rioja. “Esto se ha hecho por previsión, con la idea de que si va a haber 3000 contagios, que sean en dos meses y no en dos días”, señala. “La intención no es tanto disminuir el número de casos, sino espaciarlos en el tiempo. Porque si de repente suben los casos de forma desmesurada, los hospitales se saturarán y entonces será cuando aumente la mortalidad”, apunta.

“Los servicios de salud son el eslabón más débil de toda la cadena”, afirma Padilla. Si colapsan, “los grandes perjudicados no serán sólo los enfermos de coronavirus, sino las personas que mientras tanto sufran un infarto, una meningitis… y se encuentren con unos hospitales saturados”.

En su opinión, es eso lo que se quiere evitar con la postergación de citas y de operaciones no urgentes, con la atención telefónica y con la suspensión de clases en ciertos puntos del país. “El cierre de centros educativos es una medida polémica, pero habitual en estos casos, ya que es factible y relativamente sencilla. Es decir, se puede aplicar de la noche a la mañana y no afecta demasiado a la economía del país, aunque sí a la economía de cuidados”, explica. “Seguramente, limitar las aglomeraciones será lo siguiente”, adelantaba Padilla este martes, horas antes de que el Gobierno anunciara esto precisamente. “Puede que no entendamos el timing de estas medidas, pero en salud pública tiene que haber un equilibrio entre no aplicarlas ni demasiado tarde ni demasiado pronto”.