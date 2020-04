La oposición ataca duramente a Sánchez en el Congreso con la vista puesta en una difícil prórroga del estado de alarma

No hay sido una fácil ni unitaria sesión de control para el Gobierno en el Congreso. El Ejecutivo se ha encontrado con duros reproches por parte de la oposición una día después de que Pedro Sánchez presentara sus planes de desescalada y anunciara que va a pedir otra prórroga del estado de alarma, que debe ser ratificada la semana que viene en la Cámara Baja.

Y los grupos no han salido precisamente a apoyar ninguna de las dos iniciativas. Un enfrentamiento tenso ha habido entre Casado y Sánchez, cuando el primero le ha acusado de mentir en todo momento con la crisis del coronavirus y le ha advertido de que no piensa hacer el “ridículo” con él.

Casado ha arremetido otra vez contra la gestión del Gobierno en la sesión, en la que Sánchez ha reprochado al líder de la oposición su actitud “intransigente” y le ha animado a dejarla a un lado y “arrimar el hombro” como, en su opinión, está reclamando la sociedad.

Sánchez ha asegurado que su Gobierno no hará como el del PP y no aprovechará esta crisis para recortar el estado de bienestar, seguir “precarizando” las relaciones laborales o no apostar por un sistema fiscal más justo, como tampoco abandonará a los que “más están sufriendo”.