¿Estamos cerca de una invasión rusa de Ucrania?

El gato ha pasado de encorvarse a bufar. Mucho y fuerte. Las amenazas entre Rusia y el bloque EEUU-OTAN-UE a propósito de Ucrania se recrudecen y nadie sabe qué puede ocurrir en los días por venir. ¿Un conflicto abierto, o sea, una guerra convencional? ¿Una escalada puntual de agresiones, sea con misiles que se cruzan, sea con ataques cibernéticos? ¿Una guerra híbrida con múltiples frentes?

Por ahora, no hay mucho concreto. La pasada noche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que cree que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “intervendrá” en Ucrania, pero no quiere una “guerra en toda regla”. Lo hizo después de que Washington reafirmara, junto a sus aliados europeos, atlánticos y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la defensa de la “arquitectura de seguridad europea existente” y su determinación de resolver por la vía diplomática la crisis con “un frente transatlántico fuerte, claro y unido”. Esto es: de decirle a Rusia que no va a diseñarle su apuesta defensiva en el viejo continente para favorecer sus intereses y que, pese a las desavenencias de los últimos tiempos, la alianza no se rompe.

Su secretario de Estado, Antony Blinken, que se reunirá este viernes con su homologo ruso Sergéi Lavrov en Ginebra, advirtió a su vez que Rusia podría atacar a Ucrania “en muy poco tiempo”. No hay detalles del cuándo ni del cómo, de los datos que su Inteligencia está recabando para asegurarlo, pero el resultado son nervios, angustia, inestabilidad. Un día antes, ha pedido a la UE y a la OTAN reforzar su “compromiso diplomático” ante lo que llama “acciones desestabilizadoras” de Rusia. España, por su parte, ha ofrecido el despliegue de cazas en Bulgaria como parte del dispositivo que prepara la OTAN en el este de Europa.

Moscú niega que vaya a atacar Ucrania, que si ha mandado a sus fronteras soldados (más de 100.000 según las potencias occidentales) nada tiene que ver con eso, que están en su territorio y haciendo maniobras legales y rutinarias. Pero, a la vez, avisa a los demás de “graves consecuencias” si no se escuchan sus reclamaciones para que se dé marcha atrás en el acercamiento y hasta integración que países exsoviéticos están teniendo con EEUU y la OTAN, a las puertas de su casa.

El analista Matthias Poelmans, con base en Bruselas, reconoce que “en pocas ocasiones se ha estado tan cerca del choque abierto” desde la descomposición del espacio soviético, hace 30 años. Sin embargo, las consecuencias de una guerra al uso son “insosteniblemente impredecibles” para las dos partes, por lo que en círculos diplomáticos y defensivos se entiende que, pese al riesgo, estamos en una fase de estudio de fuerzas y debilidades. “Cuaja ya en un choque claro en el plano geoestratégico, el de las influencias regionales y los recursos naturales”, pero se consolidará y aumentará por esa vía, “siguiendo los modelos de la guerra híbrida de hoy”.

“Son situaciones en las que los Estados hacen uso de su capacidad militar contra otro país o actor no estatal, a la par que se valen de otros medios vinculados a los ámbitos económico, político o diplomático. Creo que podemos ver algo de lo primero, quizá algo de artillería, pero más de lo segundo, porque en un conflicto convencional Rusia no podría imponerse políticamente, militarmente o económicamente. No está en condiciones”, indica. Así pues, posible susto militar, más ataques cibernéticos, campañas de desinformación y ataques mezclados por distintos frentes (el gas, del que Europa es altamente dependiente y que ya está carísimo, o Bielorrusia, donde recientemente se alimentó una notable crisis con refugiados).

A su entender, la principal preocupación en Occidente “no es tanto la posibilidad de una guerra convencional sobre Ucrania, sino más bien que Moscú esté tratando de dividir y desestabilizar Europa, sacudiendo el equilibrio de poder continental a favor del Kremlin”. “Y eso, sin duda, está pasando”, añade.

Los planes posibles

Según la Casa Blanca, Putin tiene desplegadas a más de 100.000 tropas a lo largo de toda la frontera con Ucrania y está moviendo decenas de miles más a Bielorrusia, país amigo y satélite. No sólo se mueven manos, sino material, artillería y tanques sobre todo. Compatible con maniobras... o con algo más. Según Washington, no se han visto aún despliegues de material esencial para una ofensiva a gran escala, como por ejemplo hospitales de campaña y más munición. De ahí que a la prensa de EEUU el Pentágono le explique que estamos aún en una fase de tanteo del enemigo, aunque en tono amenazante.

Washington ha apuntado a la posibilidad de que Rusia cree algún “pretexto” para invadir Ucrania, que idee un plan que sirva de excusa que se denomina falsa bandera, y también medios como Axios han publicado que es viable que se sumen las fuerzas de Rusia y Bielorrusia en unas aparentes maniobras inocentes para que los rusos entren en Ucrania, aprovechando la frontera común, en el sur.

La Inteligencia militar ucraniana, a finales de noviembre, ya denunció que Rusia prepara un ataque para “finales de enero o comienzos de febrero”. Una eventual invasión militar, dicen sus militares, que implicaría probablemente ataques aéreos, de artillería y blindados seguidos de asaltos de tropas aerotransportadas en el este, desembarcos anfibios en Odesa y Mariúpol y una incursión más pequeña a través de la vecina Bielorrusia, según el general ucraniano Kyrylo Budánov, al frente de esta agencia.

El Institute for the Study of War ha elaborado un diagnóstico de posibles tipos de invasión por parte de Rusia. Sostienen que no es un análisis prematuro, sino sencillamente de estrategia: por dónde pueden venir los tiros, literalmente. Para empezar, las fuerzas rusas pueden atacar desde la región de Donbás y la ocupada península de Crimea, con la intención de atraer a las fuerzas ucranianas hacia este terreno.

Los separatistas respaldados por Rusia, fuertemente armados, han controlado una franja del este de Ucrania desde 2014 y siguen intercambiando disparos con las fuerzas gubernamentales ucranianas a pesar del alto el fuego de 2015 que puso fin a las principales hostilidades. En este conflicto murieron entre 14.000 y 15.000 personas. El gobierno de Kiev insiste en que allí ya hay un despliegue importante de fuerzas rusas, algo que Moscú niega. Es “el escenario más probable si Moscú decide atacar”, según la Agencia Reuters.

También podría entrar desde el este, porque le permite acceder pronto a grandes ciudades e incluso la capital (a menos de cuatro horas), tomar posiciones en el río Dnieper, apostar por el Mar Negro para controlar la costa o ir desde Bielorrusia, una vía que le permitiría evitar zonas físicamente complejas.