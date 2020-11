Sergio Casal via Getty Images

2020 ha sido memorable por lo malo para todo el mundo. Malo no, espantoso. Hay siempre colectivos para los que las desgracias y los problemas se agrandan, y esta crisis sanitaria se ha cebado justamente con aquellos más débiles, ya sean ancianos o pacientes con problemas añadidos, y para el colectivo médico, de enfermería y el resto de los trabajadores en los sistemas sanitarios en todo el mundo. Esos colectivos han pagado con un mayor porcentaje de vidas perdidas, y muchos arrastrarán problemas a consecuencia de la COVID-19.

Todos los que nos hemos quedado en casa desde marzo y salido solo para lo básico también hemos sufrido y estamos sufriendo este 2020… no tanto aquellos que viven pretendiendo que no hay COVID-19 y no arriman el hombro o miran a otro lado.

Pero desde mi punto de vista hay un sector que lo está sufriendo de una manera especial, y estos somos los emigrantes españoles esparcidos por el mundo.

2020 ha supuesto viajes anulados a última hora para visitar a la familia y un aislamiento forzado de la poca gente que conocen en sus ciudades de acogida, no pudiendo disfrutar del contacto humano y social.

Para los emigrantes más vulnerables y en situaciones precarias ha supuesto la reducción de horas de trabajo o el paro, y muchos no han podido acceder a las ayudas estatales, bien por falta de conocimiento del sistema o bien por llevar poco tiempo en el país. Este virus les ha hundido aún más.

Hay otro colectivo, del que fui parte: los estudiantes que también están perdiendo la oportunidad de aprender en una universidad a través del programa Erasmus, una experiencia única en la vida. El curso de 2020/21 será un año universitario para olvidar.