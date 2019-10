Este es el arma secreta que Amazon se había guardado para llegar a más gente

Klaus Vedfelt via Getty Images

No cualquiera puede acceder a este programa. Hay dos requisitos para ser aceptado: ser mayor de 18 años y estar matriculados en un centro universitario ubicado en España. Es decir, no incluye a los estudiantes de bachillerato ni a los de formación profesional.

Solo con el correo electrónico de la universidad

Una vez aceptado dentro del programa, el universitario pagará esa cuota anual de 18 euros hasta que termine los estudios o durante un plazo máximo de cuatro años, que es la duración del grado en España, independientemente de que no logre terminar la carrera en ese plazo. Cuando se inscribe, tiene que indicar la fecha prevista de finalización de los estudios. “En este momento no tenemos pensado ampliar el plazo, aunque entendemos las particularidades que pueden tener los estudiantes en España, pero lo normal es que muchos de ellos lo terminen en cuatro años. En el caso de que amplíen sus estudios, con un máster u otro grado, podrían inscribirse de nuevo en el programa por esos 4 años o hasta que terminen los estudios”, apunta Ramis.

Si un universitario ya tiene el servicio Prime puede solicitar el cambio al nuevo programa y ahorrarse la mitad del dinero que paga actualmente. La empresa le devolverá el importe correspondiente a los meses que le faltan. “Si un cliente Prime universitario, que cumple con los requisitos del programa Student, no tiene ningún problema, puede ir a la página, inscribirse en Prime Student y se le moverá al nuevo plan, ajustándole al precio de 18 euros”, explica.

Un año después del tarifazo

A pesar de la gran polémica que se generó, no era la primera subida que realizaba Amazon a sus clientes españoles más fieles. Cuando la compañía aterrizó en el país, en 2011, este servicio —que se llamaba entonces Amazon Premium— costaba 14,95 euros, un precio que duró cinco años.

Esta subida no se aplicó exclusivamente en España, sino que los clientes de Estados Unidos e Italia también tuvieron que soportar incrementos similares. Al no existir datos concretos sobre el número suscriptores existentes por país no se puede comprobar si tuvo un impacto significativo de bajas en casa territorio.