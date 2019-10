Este juez necesita una sencilla frase para resumir lo que está pasando con el prior del Valle de los Caídos y la exhumación

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha necesitado apenas una frase para resumir -en el programa Al Rojo Vivo, de laSexta- lo que está sucediendo con el rechazo del prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, quien desoyendo al Tribunal Supremo -e incluso a la Conferencia Episcopal- amenaza con desacatar la sentencia que da vía libre al Ejecutivo para proceder a la exhumación del dictador.

“Este aquelarre que estamos viendo es pura lógica con respecto a lo que ha pasado con la iglesia católica desde la Transición”, ha sentenciado el magistrado, quien ha ironizado advirtiendo al prior de que aún le queda la “divina providencia”: “Espero que le ilumine para que deje de dar el espectáculo, casi divertido, de que se encadene a las puertas de la basílica para no dejar ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo de nuestro país... y también del suyo, porque creo que sigue siendo español”, ha argumentado Martín Pallín.

Tras ironizar sobre esa imagen, que “haría que Berlanga o Buñuel se frotaran las manos”, el magistrado emérito del Supremo he ha mostrado tajante: “Hemos llegado al final del proceso”, ha afirmado, antes de explicar jurídicamente que “el prior no sabe en qué terreno se está metiendo”.

“En materia jurídica le están llevando por caminos desfasados. En los acuerdos jurídicos se habla de la inviolabilidad de los templos.... confunde la inviolabilidad del siglo XXI con el derecho de asilo de la edad media”, ha concretado Martín Pallín, quien ha explicado que el prior “no está en los acuerdos jurídicos, que dicen que ninguna parte del territorio español dependerán de obispo o abad cuya sede se encuentre bajo la soberanía de otro Estado”.

El magistrado ha expuesto también una interesante reflexión sobre “las prioridades, de la que hablan muchos políticos”: “Claro que las hay, que suban mi pensión, que el bus llegue en hora, y eso no es incompatible con la exhumación. Se puede aprobar la exhumación y subir las pensiones, no tiene nada que ver una cosa con la otra y no debe servir a los políticos que quieren echar balones fuera”, ha planteado.