Esto es lo primero que deberías beber por las mañanas, según los nutricionistas

“Tal vez no tengas sed nada más levantarte de la cama, pero beber agua es un hábito saludable que te permitirá seguir hidratado durante el día”, explica la dietista Vicki Shanta Retelny.

Tampoco te pienses que tienes que beber agua tibia del grifo, hay muchas formas de tomar agua y puedes escoger tu favorita.

“A mí me gusta el agua enlatada con gas. Mentalmente, me ayuda saber que me tengo que acabar la lata antes de pasar al café”, comenta la dietista Barbara Ruhs.