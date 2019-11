Esto es lo que nadie te cuenta sobre divorciarte con 30 años

Ya han pasado siete meses desde que me separé y mi divorció será del todo oficial dentro de unos pocos días. Ya he empezado a decir “estoy divorciada” cuando sale el tema en algún grupo y no me entran ganas de que me trague la tierra. He empezado a ir a terapia para comprender mejor qué es lo que mi yo de 32 años necesita de una pareja. He empezado a tener citas de nuevo.