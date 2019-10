Estos son los productos que se verán afectados en España por los aranceles de Trump

Aviones nuevos y otras aeronaves (que no sean aviones militares u otras aeronaves militares), de un peso en vacío superior a 30.000 kg.

Carne de cerdo congelada, excepto el jamón y la paleta y sus cortes, que no contenga cereales ni verduras, deshuesada, cocinada y envasada en recipientes herméticos.

Queso fresco y derivados o sustitutos del queso, de leche de oveja, leche de vaca y no apto para rallar.

Queso Gouda, Emmental, Gruyere (procesado, no rallado o en polvo), Azul, Parmesano, Provolone.

Aceite de oliva virgen y de oliva que no haya sido modificado químicamente y cuyo peso sea menor a los 18 kg.

Vino que no sea “Tokay” –sin gas– que no tenga más del 14% de alcohol, en envases de no más de 2 litros.