¡Ah! ¿Qué ahora mismo no tienes ninguno en la mesilla? No hay problema. En la redacción de El HuffPost nos hemos tomado la molestia de hacer una amplia lista con esos que nos han marcado de alguna manera.

¡Pues ese es el momento perfecto para coger de la mesilla ese libro que tienes pendiente y no parar hasta terminarlo! (Bueno, si es un tocho, mejor repártelo en varias tardes).

Estos son nuestros libros recomendados que no puedes dejar de leer

El verano es perfecto para vivir grandes aventuras de amor... y sexo. Si no estás viviendo la tuya (porque no todo el mundo tiene que ligar en verano como si no hubiera un otoño), disfrutarás con las pasionales historias de otros.