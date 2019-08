"¡Estoy perplejo!": las nueve palabras de Díaz Ayuso que han dejado a Errejón con esta cara

Recordemos que la candidata popular se convertirá previsiblemente en la nueva presidenta madrileña entre “sospechas” por el préstamo dado por Avalmadrid a su padre y porque colaboró con la empresa del supuesto conseguidor de la Púnica.

Tras el discurso, Errejón ha explicado que “más allá de frases hechas, Díaz Ayuso no ha explicado el préstamos de 400.000 euros que no devuelve, las implicaciones con un chiringuito de Aguirre, etc”.

“Dice que va a ser ejemplar y tolerancia cero contra la corrupción, y me he acordado de haberle escuchado eso a Cifuentes, Ignacio González y Aguirre”, ha rememorado, antes de afirmar que las palabras de Díaz Ayuso le han dejado “perplejo”: “La he visto desganada porque se trata de una investidura por la puerta de atrás, como corresponde a una candidata que antes de ser presidenta ya está bajo sospecha”, ha expresado.

“El Gobierno nace bajo la sospecha”, ha sentenciado Errejón.