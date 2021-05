Etiopía: la población rural de Tigray, golpeada por el impacto de la crisis y el olvido humanitario

Cuando un pequeño equipo móvil de MSF llegó a Adiftaw por primera vez a mediados de marzo, se encontró con que el puesto de salud había sido saqueado y parcialmente destruido. Expedientes médicos, materiales y paquetes de medicamentos rotos estaban dispersos de manera caótica por el suelo de cada sala. Ninguna de las camillas tenía colchón y no había personal médico.

Muchos de los seis millones de habitantes de Tigray viven en áreas montañosas y rurales donde son casi invisibles para el mundo exterior. Pese a que en los últimos meses ha habido un mayor despliegue de organizaciones humanitarias en las principales ciudades de esta región del norte de Etiopía, la ayuda no llega a las comunidades más remotas, donde el impacto del conflicto ha sido a menudo severo. Muchas personas no han podido recibir atención médica y otros servicios básicos durante los últimos seis meses y viven todavía con miedo.

En los meses transcurridos desde el comienzo del conflicto en noviembre, las 10.000 personas que viven en Adiftaw y sus alrededores no habían podido ver a un médico ni ser derivadas a un hospital para recibir atención especializada. Poco después de que el equipo de MSF limpiara el puesto de salud y abriera una clínica móvil temporal llegaron decenas de personas, lenta pero constantemente, desde todas las direcciones.

Lo que el equipo se encontró no era algo nuevo. Esta ha sido la experiencia en casi todas las visitas a nuevos lugares en cualquier punto de Tigray, de este a oeste y de norte a sur [1] .

En su mayoría eran madres que cargaban a niños pequeños a sus espaldas. Pero también llegaron otros: unos jóvenes transportaban a un anciano, aparentemente enfermo de malaria, sentado en una silla de madera sujeta a una camilla improvisada; aparecieron varias mujeres ancianas aquejadas por enfermedades crónicas.

No todos obtuvieron la ayuda que requerían. El personal médico se centró en esa jornada en niños, mujeres embarazadas y personas que necesitaban una atención de urgencia. Aproximadamente una hora después de comenzar, el personal de MSF tuvo que anunciar que no podía atender a más pacientes ese día dado que los médicos no tenían capacidad para ver a todo el mundo en el escaso margen de tres horas destinado a hacer consultas [2].

Alto impacto de la violencia

Más allá de las necesidades de salud de la población, los líderes de la comunidad explicaron que la violencia había golpeado con dureza. Algunas fincas estaban todavía ocupadas por soldados, el molino de la aldea no funcionaba y el sistema de agua estaba roto después de que las bombas de los pozos hubieran sido disparadas de manera deliberada. Como resultado, los aldeanos tenían que caminar durante horas para buscar agua de un río, lo cual era una fuente de enfermedades como la diarrea.