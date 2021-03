Eufemiano Fuentes afirma que trató a Fermín Cacho en Barcelona 92

Évole ha insistido y le ha preguntado por nombres concretos. “Tendría que romper un secreto profesional. Voy a hablar abiertamente, pero no voy a dar nombres que no di hace 15 años ni en la Operación Puerto”, ha tratado de zafarse Fuentes. ¿Había medallistas? “Sí, había”. Évole ha nombrado algunos nombres: ¿Daniel Plaza? “No”. ¿Antonio Peñalver? “No”. ¿Javier García Chico? “Digamos que no”.

¿Fermín Cacho? “Si te digo que no me acuerdo no me vas a creer”. “Sí te digo que sí no te lo puedo demostrar”, ha dicho Fuentes. El periodista ha vuelto a preguntar si sí o si no: “Blanco y en botella”, ha sido la respuesta de Fuentes. Y ha afirmado que lo trató con lo habitual en la época, “testosterona, aminoácidos... Hablamos de hace casi 30 años, tengo que revisar mi agenda”.

Una entrevista en la que los silencios han jugado un papel muy importante, como ha señalado el propio Évole. “A veces callo porque no lo sé y a veces callo porque no me acuerdo”, ha afirmado Fuentes. “Y a veces calla para otorgar”, ha incidido el periodista. “A veces callo para otorgar”, ha sido la respuesta del ex médico deportivo.