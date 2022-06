Euforia pese a la inflación: así viajaremos este verano

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty Images

Tras dos veranos de mascarillas, restricciones y una pandemia que parece no tener fin, España se encamina hacia el primer verano relativamente normal desde que el coronavirus llegara a nuestras vidas en marzo de 2020.

Las previsiones y los destinos preferidos

Eso sí, a pesar de que hay ganas de viajar, según los datos de Rumbo los españoles no se han lanzado a cerrar sus viajes con mucha antelación. Una de las consecuencias que quedan tras la pandemia es esperar a que la fecha del viaje se acerque un poco para reservar, tanto por seguridad como para aprovechar ofertas especiales.

Como explica Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos , este no es el único cambio que ha traído la pandemia a la hora de reservar, ya que los españoles prefieren cada vez más el “trato directo con el hotelero”. “Les ha dado mucha más seguridad”, cuenta Marichal en relación a los protocolos covid y a las medidas de protección que se han ido implementando durante este tiempo.

“Algunas personas siguen manteniendo la psicología de que viajar al extranjero no es 100% seguro, por lo que habrá una gran parte de turismo nacional”, cuenta Javier Hernández, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol , que es optimista de cara a la temporada estival. “En el sector hotelero, mayo fue el primer mes después de la pandemia en el que se superaron las cifras de 2019, cerrando el mes en torno al 78% de ocupación. La previsión para junio, julio y agosto es igualar las cifras del año 2019, que es el que tomamos como referencia, o incluso superarlas”, explica.

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

“Tenemos una demanda nacional muy potente e internacional también, especialmente de los países de nuestro entorno europeo, incluid Gran Bretaña. Los países de larga distancia como Estados Unidos o la zona de Asia no están recuperados del todo, y eso es algo que echamos mucho en falta”, reflexiona Marichal sobre las perspectivas de la temporada turística.

La zona también acoge cada verano a turistas rusos de alto poder adquisitivo, pero que dejen de venir no tendrá demasiado impacto. “El turismo ruso se concentra en Marbella y es de muy alto poder adquisitivo, por lo que no es un flujo enorme. Se puede compensar con otros mercados, algo que no pasa en lugares como en Salou o Lloret, donde acuden muchos rusos de clase media”, explica el vicepresidente de AEHCOS.