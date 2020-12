El coronavirus cierra Europa por Navidad

picture alliance via Getty Images

La pandemia del coronavirus sigue avanzando en Europa a un ritmo preocupante y los países empiezan a tomar medidas ante un repunte navideño o una tercera ola de covid-19 tras las fiestas. Según los últimos datos, del 14 de diciembre, se han notificado un total de 15.083.443 casos y 375.147 muertes en territorio europeo. Cada vez más estados están optando por el confinamiento estricto durante las vacaciones para doblegar la curva de contagios. Incluso aquellos, como Países Bajos, que en principio tomaron unas medidas más laxas de cara a la pandemia.

Después de meses de medidas ligeras basadas en atribuir a sus ciudadanos una actitud inteligente y respetuosa con los demás, el Gobierno holandés ha optado por cierres y restricciones ante el aumento de contagios y el riesgo de saturación de los hospitales y se une así a otros países. En los hogares no pueden recibirse a más de dos personas al día y, aunque no haya toque de queda, se recomienda no salir de casa.

Mientras, la vacuna de BioNTech y Pfizer podría recibir el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en los próximos días.

En Francia no garantizan la apertura de bares