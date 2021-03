Europa presenta el pasaporte covid: gratuito, temporal y con código QR

La Comisión Europea ha presentado este miércoles la propuesta del llamado Pase Verde Digital, más conocido como ‘pasaporte covid’, que facilitará el movimiento de ciudadanos vacunados en la Unión Europea.

Este certificado será gratuito, bilingüe (en inglés y en el idioma del país que lo expida), tendrá un código QR, y servirá tanto a quienes hayan sido vacunados como a quienes tengan anticuerpos o un test negativo reciente. Además, será temporal, y se aplicará sólo mientras dure la pandemia.

Estar vacunado no será un requisito previo para poder viajar, pero aquellos que hayan recibido la inyección ya no tendrán que someterse a los test PCR o a las cuarentenas que actualmente exigen la mayoría de países europeos para los desplazamientos internacionales.

Europa ha pedido que no se entienda como un pasaporte que garantice la libre circulación, sino para eximir de medidas sanitarias como la cuarentena a quien lo posea. “Queremos evitar todo tipo de discriminación con este certificado”, han recalcado desde la Comisión Europea. El Ejecutivo de Ursula von der Leyen deja en manos de cada Estado miembro decidir qué restricciones sanitarias está dispuesto a relajar o retirar para los viajeros con este “certificado digital verde”.

España, a favor del pasaporte

La iniciativa, anunciada por el Ejecutivo comunitario el 1 de marzo tras ganar respaldo entre los Veintisiete en una cumbre a finales de febrero, es considerada fundamental por muchos países para la reapertura del turismo el próximo verano, incluidos España, que ha abanderado este proyecto desde el principio.

Junio es el mes clave para poner en marcha este certificado, cuya propuesta necesita superar antes antes las negociaciones en el Consejo (con los Gobiernos de cada Estado miembro) y la votación del Parlamento Europeo.

El certificado cuenta sobre todo con el apoyo de los países del sur de Europa, como España, Grecia o Chipre, y de otros también muy dependientes del turismo, como Austria, que querrían tenerlos listos en verano.

Sin embargo, otros Estados con menor peso de este sector en su economía, como Francia o Bélgica, no ven la misma urgencia y llaman a atajar la posible discriminación entre inmunizados y no inmunizados o de privacidad y protección de datos.

No todo son bondades

Los críticos señalan que la vacunación no es obligatoria y aún no está accesible para toda la población de la UE, que de media sólo ha vacunado de momento al 4% de sus ciudadanos con las dos dosis necesarias y que, además, no existe total certeza aún sobre cuánto tiempo dura la protección o hasta qué punto evita la transmisión del virus.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha repetido este miércoles que el objetivo europeo sigue siendo tener vacunada al 70% de la población adulta para finales de verano, pese a los retrasos de AstraZeneca, que en el tercer trimestre no enviará los 180 millones de dosis comprometidos, sino 70 millones.

La propuesta de este pasaporte covid llega en vísperas de una cumbre de líderes comunitarios, el jueves y el viernes, que abordará precisamente la vacunación.