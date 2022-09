Las exigencias de Messi para firmar su última renovación con el Barça

AP Photo/Eugene Hoshiko via Associated Press

El ’10′ había renovado en 2017 hasta el 30 de junio de 2021 con el Barça, pero finalmente, tras una amenaza de irse en el verano de 2020, no llegó a un acuerdo con el club en medio de los problemas con su situación económica y tuvo que marcharse en agosto de 2021, fichando días después por el Paris Saint-Germain francés.

Estas dos últimas solicitudes no fueron aceptadas por el presidente blaugrana. “Sería de difícil interpretación una nueva cifra y no quiero que nadie diga que nos hemos puesto de acuerdo para dejar la puerta abierta a Leo. Aunque sabemos que nunca se irá, hay demasiada gente mal pensada”, aseguró en un correo Bartomeu, aseverando que, en relación al bonus, no podían “pactar más” por el impacto del coronavirus y que sólo podrían planteárselo si volvían “a los niveles de ingresos de 1.100 millones”.