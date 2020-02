Exteriores habría "prohibido el aterrizaje" de la número dos de Venezuela "si hubieran avisado con tiempo"

Sin embargo, la ministra de Exteriores ha resaltado que sí o sí, el avión de Rodríguez debía aterrizar en España, ya que no se podía desviar porque no tenía combustible y los pilotos debían descansar. “Hicimos lo mejor que se puede hacer, que es gestionar esta crisis”, ha justificado González Laya, quien ha explicado que la intención del Ejecutivo español era hacerlo lo mejor posible, pero que “dejar a esta señora en el interior del avión no era una opción”.

Por este motivo, esta información le pilló a la ministra en Bruselas, por lo que sus “colegas, y sobretodo Ábalos , tuvieron que lidiar con esta situación que no fue fácil, porque la vicepresidenta de Venezuela tiene sanciones con las que hay que cumplir”: “Debería haberme encargado yo, pero me pilló en Bruselas”, ha insistido.

En cuanto a Juan Guaidó, a quien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió como “líder de la oposición”, González Laya ha explicado que “es presidente encargado constitucionalmente y jefe de la oposición al régimen de Maduro”, lo que no supone una “contradicción”: “Es las dos cosas a la vez”, ha concretado.

El primer presupuesto postBrexit

“Para España las políticas de ayudas agrarias son muy importantes porque aún sufrimos las consecuencias de la crisis de 2008”. En referencia al primer presupuesto europeo postBrexit, que se está negociando en estos momentos en Bruselas y cuyo punto de partida ha calificado Sánchez de “altamente decepcionante”, la ministra ha dejado claro que la negociación no es una cuestión sólo de dinero, sino que de lo que se está hablando es de ver “la ambición que tiene Europa y del papel que quiere jugar en el mundo”.

“Europa está en medio de un conflicto geopolítico, que a Europa le ha pillado con el pie cambiado porque es un poco más pequeña”, ha matizado.

González Laya ha reconocido la importancia de políticas como la Política Agrícola Común (PAC) y los Fondos de Cohesión, ya que “hay una brecha y hay que converger”.

Sin embargo, la titular de Exteriores ha matizado que hay que poner el foco también en un esfuerzo por una política verde justa o la digitalización, porque tenemos una generación de jóvenes que necesitan oportunidades. ”¿Cuánto se necesita para estas prioridades? Ahí está la gran discusión y cada uno tira para lo suyo”, ha reconocido González Laya, al tiempo que ha resaltado que “no es una cuestión de cifras, tiene que haber un equilibrio entre quiénes pagan y quiénes reciben”.

“Y todos tienen que ver que lo que se paga y lo que se recibe es suficiente de cara a volver a sus países y enfrentarse a la opinión pública”, ha especficidao, antes de dejar claro que en Bruselas “no solo negocia el presidente del Gobierno, negocian todos los grupos políticos y todos debemos remar en a misma dirección”.

Empresas tecnológicas y fiscalidad

En cuanto a EEUU diciendo que no compartiría información si no cerramos la puerta a Huawei, la ministra ha expresado que en tecnología tenemos dos frentes: China y EEUU.

“Europa está en el centro. Esto no es una cuestión de empresas. En Europa, con independencia de las empresas, tiene que haber unas reglas de juego fiscales que ahora no hay”, ha explicado, antes de especificar que “la fortaleza de estas compañías tiene que ir acompañada de su contribución a la fiscalidad”.

“Europa va a dar una respuesta justa, dentro del marco OCDE. Esta es una cuestión geopolítica y no de empresas”, ha asegurado, antes de revelar que ella misma le explicó a EEUU que España estaba “adaptando su fiscalidad a las necesidades del siglo XXI”: “Esto no es un gesto contra EEUU, porque la tasa de las actividades digitales no está dirigida a EEUU o a una empresa”, ha afirmado, recalcando que el fundador de Facebook, Marc Zuckerberg, “entiende que haya una fiscalidad digital y que prefiere que haya una sola tasa, no una por países”.

Delimitación de las fronteras marítimas

“En referencia a las aguas territoriales con Marruecos o Argelia”, González Laya ha reconocido que es un tema “de difícil resolución, porque cuando tus aguas se solapan con las de tus vecinos, hay que negociar y son muy largas”.

“Esto es lo que dice la ONU. Muchas veces no se hace esta negociación, se hace la delimitación de las fronteras marítimas y se dice ‘oye, que yo tengo también algo que decir aquí’”, ha matizado, tras lo que ha dejado claro que España ha “pedido y conseguido encauzar esta discusión con Marruecos de Gobierno a Gobierno”.

“Si hay solapamiento debe haber negociación. Con Argelia lo mismo. Nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo, lo que obliga a la otra parte a iniciar una negociación que no ha tenido lugar”, ha explicado, antes de resaltar que “esto es práctica habitual. Tenemos un compromiso de no unilateralidad”.

España y Gibraltar

“A los alcaldes del campo de Gibraltar, yo les quiero escuchar. Ahora tenemos una negociación con Reino Unido sobre Gibraltar”. La ministra de Exteriores ha destacado que España ha logrado “algo que no es pequeño, y es negociar un tratado fiscal donde damos respuesta a una competencia desleal que sufría el campo de Gibraltar por parte de Gibraltar”.

“Ahora vamos a ver cuál es la relación futura de España con Gibraltar, y para eso quiero escuchar a los alcaldes y todos los actores sobre el terreno, para tener así una buena estrategia de negociación”, ha expresado.

Democracias y expansión ultra

En referencia a la matanza de este jueves en Alemania, donde 9 personas murieron en un ataque terrorista de carácter ultra, González Laya ha mostrado su “preocupación por la extensión de la ideología ultra, uno de los cánceres más serios de nuestra democracia”.

“No nos lo podemos tomar a la ligera. El discurso del odio, de estigmatizar al otro, si nos lo tomamos a la ligera, desmoronará nuestra democracia”, ha sentenciado.