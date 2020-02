Fani, de 'La isla de las tentaciones', rompe su silencio: "Estoy rota de dolor"

Su nombre es el más famoso de La isla de las tentaciones, el nuevo reality de parejas de Telecinco, tras el grito viral de “Estefaníiiiiiia” y su triángulo amoroso con Christofer y Rubén, uno de los que más están dando que hablar.

Ahora Estefanía Carbajo, más conocida como Fani, ha roto su silencio tras la grabación del programa y este miércoles ha concedido una entrevista exclusiva a Lecturas. “Estoy rota de dolor” es el titular de la portada, protagonizada por una foto suya.

La concursante asegura que le está resultando difícil gestionar la fama: “A veces me agobia y me asusta”. “Me cuesta asimilar que tanta gente que conozco me insulte de forma tan cruel, amenazándome”, añade sobre las críticas que ha recibido.