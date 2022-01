Federico Jiménez Losantos rebautiza a Almeida con un mote que no va a hacer gracia al alcalde

Federico Jiménez Losantos ha vuelto a las ondas cargando con contundencia contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida al que ha rebautizado como “Judas Almeida”.

El locutor de esRadio ha comentado en su programa matutino las declaraciones del presidente de Castilla Y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre Almudena Grandes, fallecida el pasado mes de noviembre víctima de un cáncer, en El Mundo.

Losantos ha llamado “analfabeto” a Mañueco por decir que “los libros sobre la Guerra Civil de Almudena Grandes son algo que está ya en la historia de la literatura”.

“Los libros de Almudena Grandes sobre la Guerra Civil son una porquería repugnante, pero claro, se nota que tú no eres una de las voces de la radio que fusilaría por la mañana Almudena Grandes. Tú a traicionar a la derecha que es lo que os va en el PP”, ha afirmado el locutor.

Después de la soflama contra Grandes, Losantos se ha centrado en el alcalde de Madrid: “Ahí es donde se ha lucido Judas Almeida. Más Judas que nunca. Por aprobar los Presupuestos le pone la calle a esta tía y luego dice que no merece la calle. Pues no se la des. No se la pongas. Ah no, es que ante todos los Presupuestos. ¿Los Presupuestos para Madrid Central? ¿Lo que dijiste que ibas a quitar? Pues chico, te puedes meter los Presupuestos por el cementerio civil”.

Estas declaraciones de Federico Jiménez Losantos vienen a cuenta de las declaraciones del alcalde de Madrid en OKDiario. El dirigente del PP afirmó: “Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos”.

También señaló que Almudena Grandes “no lo merece”, que él “no lo hubiera hecho” pero que “en toda negociación hay que hacer cesiones”. Unas declaraciones que le valieron las críticas tanto de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Madrid como de la extrema derecha.