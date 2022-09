Feijóo, dispuesto a reunirse con Sánchez pero cuando le llame y con sus condiciones

10 minutos a solas

Han sido apenas 10 minutos pero el encuentro a solas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, poco después de su amenaza de dimisión sino alcanzan un acuerdo “en semanas” ha sido la imagen del día del año judicial.



No ha sido fortuito ni tampoco negociado. Ese “acercamiento” solo ha sido posible gracias a la mediación del periodista Miguel Ángel Aguilar, que ha juntado a Lesmes con Feijóo para que charlaran a solas en una conversación, a la que pasados unos minutos el mismo comunicador ha añadido a la ministra de Justicia.



Los tres a solas pero no solos, porque casi nadie que estuviera presente en el bello Salón de los Pasos Perdidos del Supremo, donde se ha celebrado el tradicional cóctel del año judicial tras dos años sin hacerlo por la pandemia, quitaba ojo a los protagonistas.



Lesmes en el medio, Llop tomando la palabra y Feijóo escuchando. De su lenguaje no verbal poco que intuir más allá de la seriedad de los tres, algo poco habitual en este tipo de corrillos, pero la situación no era para menos. El presidente del Poder Judicial acababa de lanzar un órdago a grandes: o hay acuerdo o me voy.