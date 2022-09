Feijóo lamenta el "furibundo" no de Sánchez a su plan judicial, con el CGPJ como un "zombi"

Europa Press News via Getty Images

“La respuesta del Gobierno ha sido furibunda, nos ha parecido muy sorprendente que el Gobierno no acepte ni siquiera volver a hablar sobre este asunto. Su responsabilidad está ahí y la nuestra también”, ha declarado, después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños , haya señalado que la carta del PP es un intento de “aparentar de cara a la galería” que quiere renovar el Consejo.

¿Y los candidatos?

Incentivar el ahorro

A propósito de sus medidas de ahorro energético, que deben conocerse hoy, el líder popular ha defendido en la entrevista que hay que “incentivar el ahorro de familias y empresas. Y que mejor que hacerlo con descuentos en la factura de luz y del gas en función del ahorro conseguido”. “Creemos que hay que proteger la industria y que hemos de conseguir la transición energética, actualizando el calendario a la realidad que estamos viviendo. Hemos conseguido que el IVA se reduzca en la luz y el gas, del 21% al 5% y esto no es menor. Queremos crear un organismo independiente, una especie de AIREF, para que haga un seguimiento de la política energética en nuestro país. Y por último, creemos que hay que llegar a un acuerdo para topar el precio de la energía mientras dure la crisis”, ha enfatizado en la COPE.

El líder de la oposición apuesta por maximizar las oportunidades en el presente, sin dejar de mirar al futuro: “Tenemos que activar al máximo nuestras capacidades energéticas. Alemania ha apostado por las térmicas. Reino Unido y Francia apuestan por las nucleares. Nosotros hemos decidido cerrar todas las centrales térmicas, nos parece que es un error. Y hemos puesto fecha de caducidad a las centrales nucleares en 2027. Pensamos que es un error. Pensamos que las nucleares, que proporcionan el 20% de la energía, deben ser prorrogadas para mandar un mensaje de seguridad. Las renovables, que es el futuro tienen un periodo de implantación muy complejo. Hay mucha gente que no quiere tener molinillos cerca de casa. Todavía nos queda mucho tiempo para conseguir el porcentaje de renovables que nos gustaría y no podemos desenchufar lo que funciona antes de enchufar lo que no funciona”.