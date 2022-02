Debajo de la alfombra roja de Feijóo: lo que preocupa del gallego

Horacio Villalobos via Getty Images

Feijóo llegaría a la calle Génova con la experiencia y la gestión como principales características en su currículum. Además, con las credenciales de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia. Un dirigente al que no le gustan las palabras altas, con fama de pragmático, con buenas conexiones en todos los ámbitos y con una idea de partido unido frente a la incendiada organización de Pablo Casado y Teodoro García Egea. Y con Isabel Díaz Ayuso cediendo la competición y poniéndose a su lado.

Pero el desembarco no será tan fácil como algunos piensan. Feijóo también trae mochila y tiene por delante unos retos bastante complicados. Según varias fuentes populares, el gallego se enfrentará a la principal piedra política sin resolver: la relación con Vox. En Galicia no se ha tenido que enfrentar a este debate, ya que la ultraderecha apenas existe allí. Si coge las riendas del partido, deberá pilotar esas negociaciones y resolver la principal duda: gobiernos de coalición o no. El todavía líder, Pablo Casado, ha dado bandazos constantemente con este tema, del “hasta aquí hemos llegado” hasta los acuerdos en Andalucía, Madrid y Murcia. El elefante sigue en la habitación.