Feijóo sepulta el casadismo con un discurso presidencial que promete un "cambio profundo y tranquilo"

Lleno de frases para intentar buscar esa mayoría: “Sólo quiero dejar fuera del cambio al conformismo, el rencor, la revancha y la división”. “No soy nuevo, ni desconocido, ni una incógnita”, se ha presentado ante los suyos, con esta idea: “Vengo a hacer política seria. Si no, no hubiera venido”.

“Ser presidente de este partido no es un privilegio, es un mandato. No es un honor, es una obligación. No es una tarea, es un deber. No es un cargo, es una carga. Y si desde el principio lo tenemos todo claro, podemos hacer juntos este camino”, ha enfatizado delante de la cúpula del Partido Popular.