Feijoó reitera que el PP necesita a Alonso: "Comprendo que no haya entendido lo que ha hecho el partido en Madrid"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, ha reiterado este jueves -en la Cadena Ser- que tanto el PP como España necesitan a Alfonso Alonso, quien dimitió el pasado domingo como líder de los populares vascos tras ser reemplazado como candidato a las elecciones vascas por Carlos Iturgaiz.

“Sería injusto no decir que en el PP y en España necesitamos a Alfonso Alonso”, ha defendido Feijoó, quien ha recordado que durante 30 años ha dedicado su vida a la política, “la mitad de ellos con escolta”, y que cuando el exlíder popular Mariano Rajoy le pidió que se fuese al País Vasco, “se fue renunciando a los oropeles de Madrid”.

En este contexto, Feijoó ha mostrado su comprensión por el hecho de que Alonso “no haya entendido lo que ha hecho el partido en Madrid, ni la inmensa generosidad que ha tenido con Cs en el País Vasco”, donde la formación naranja ha recibido puestos de salida por parte de la dirección nacional del PP.

“El PP entiende que eso es bueno para el futuro y entiendo a las dos partes”, ha argumentado Feijoó, quien ha recalcado que está por ver si el paso atrás de Alonso “es definitivo o temporal”.

“Ofensa o decepción”

En referencia a la mesa de negociación del Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat, que comenzó este miércoles, Feijoó ha afirmado que, “como la inmensa mayoría de los ciudadanos, no sé si esa especie de Cumbre de Estado es ofensa o decepción”.

En este sentido, el presidente de la Xunta ha mostrado su comprensión por el hecho de que Sánchez necesite a los independentistas catalanes, “pero hay ciertas escenas obscenas que se deberían haber evitado”: “Habría que haber evitado la igualdad entre una simple comunidad y el Primer Ministro de la nación”, ha afirmado Feijoó.

No obstante, el presidente de la Xunta ha afirmado que “no se trata de no hablar, se trata de no equiparar a una comunidad autónnoma con el Gobierno de la nación”: ”¡Claro que queremos hablar!”, ha expresado Feijoó, quien ha matizado que “otra cosa es negociar y decir claramente que la actual ley no es suficiente, o que van a iniciar un régimen fiscal para Cataluña o que se hable de autodeterminación o amnistía”.

“No creo que González o Zapatero hubieran aceptado esta escenografía”, ha considerado el dirigente gallego, quien se ha preguntado ”¿cuántas leyes y dinero nos va a costar la investidura de Sánchez? ¿Cuánta soberanía y privilegios nos va a costar la investidura de Sánchez?”. Estamos soprendidos de que el Gobierno de Sánchez le deba 2.500 millones a las comunidades mientras le da un cheque en blanco a los independentistas.Él le deberá mucho a los independentistas, pero el resto no le debemos nada.

Torra está inhabilitado como diputado, hay qeu moderar esa escenografía. Y esto lo van a repetir cada mes. ¿Qué pasa si el resto de presidentes autonómicos se ponen a tensionar al máximo? Donde hay nacionalistas es másfácil hacer esto, pero hay que respetar los compromisos y la dignidad de lo que uno representa.