Feijóo se moja sobre si ha ganado Ayuso o ha perdido Casado

“Gana la verdad (...) estaba convencido de que un presidente autonómico no tiene responsabilidades en materia de compras de suministros en hospitales, estaba convencido, por la dinámica contractual y por los procedimientos que se tienen que visar”, ha explicado Feijoó.

Y ha mostrado su alegría porque se reponga la honorabilidad de una “persona que ha sido atacada por la izquierda” y que al no haber cometido “ninguna irregularidad” “no tiene que estar sufriendo un calvario innecesario”.

Preguntado por la anterior dirección de su partido, se ha limitado a afirmar que se trató a Ayuso de una forma que no compartió y que la honorabilidad de la presidenta madrileña “nunca debió cuestionarse”.

La revelación sobre Casado

“En este momento, si hubiese elecciones en España el presidente Sánchez perdería la presidencia del Gobierno y el PSOE perdería las elecciones”, ha afirmado Feijóo, que ha recalcado a continuación que no es el caso, que queda tiempo, y que trabajará para que España tenga el cambio de gobierno que a su juicio necesita.

Además, tras sacudirse en Andalucía la dependencia de Vox, el líder del PP ha defendido que el objetivo de su formación es recuperar a los votantes del partido de Santiago Abascal porque los dirigentes de Vox no tienen experiencia de Gobierno y ante la crisis económica rechaza fichar a personas “que no han gestionado nunca nada”. Si el voto del centroderecha no se concentra hay riesgo de que siga el Gobierno actual, ha advertido.