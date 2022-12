Feijóo y el indescriptible relato de su infancia: "Seguía con interés la procreación de los conejos"

Este ha sido el preludio para introducir una serie de anécdotas. Tras una pausa y una revisión de papeles, Feijóo ha comentado que “yo también... mejor dicho, en mi casa también había gallinas... había cerdos...”. A renglón seguido ha señalado que “matábamos... no había muchos, eh... uno al año. Recuerdo que era una fiesta”.

Feijóo no se ha quedado ahí y ha rememorado que “seguía con interés la procreación de los conejos que había en casa”, dando pie a un rumor de risas entre los asistentes. “Teníamos colmenas”, ha proseguido el popular asegurando que “saludábamos a las golondrinas en primavera, escuchábamos a los jilgueros y también nos daban pena los gorriones en el invierno”.

Sin agua corriente ni nevera

Así, el expresidente gallego ha recordado que “en mi pueblo no había agua corriente y al no haber agua corriente comprenderán ustedes que no sabíamos lo que eran las lavadoras” y que las neveras todavía “no habían llegado a casa” o que “teníamos un teléfono con una telefonista, donde le pedíamos que nos pusiese con otro vecino y le recordábamos que si era posible que se apartase de la conversación”. De nuevo, un aluvión de carcajadas entre la audiencia que desembocó en sonoros aplausos.