"Felipe es una buena persona en manos de una mujer que le maltrata"

Pero lejos de desdecirse, Peñafiel se reafirmó. “Es que lo hemos visto públicamente, caramba. Al igual que todo el mundo vio los malos modos de Juan Carlos con Doña Sofía”, aseguró.

“También se ha visto el de Letizia y no quiero repetir lo que ocurrió a las puertas de la catedral de Palma. Felipe va asustado cuando ella puede reaccionar”, continuó mientras recordaba que la reina “no ha engañado a nadie” porque desde el primer momento demostró ser “una mujer con carácter”.

“Pero de ahí pensar que ella es la titular cuando es la consorte... Letizia no es reina, es la consorte del rey. La jefatura del Estado no es bicéfala y es el rey y no su consorte”, subrayó.

Por otro lado, el periodista aseguró que la reina Sofía “es una víctima de toda la familia”. “Aparte de ser una sufridora, vive con un hijo que no la respeta, una nuera que la maltrata y la va a odiar, y una nieta que la rechaza”, zanjó.