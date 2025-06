Cañizares no tiene problemas en contestar a si se vivía mejor y había más libertad en los 90 o ahora

El exportero de equipos como Real Madrid, Valencia o la selección española Santiago Cañizares ha dado una entrevista al diario El Mundo en la que, entre otras cosas, ha hablado sobre la libertad actual comparada con la que existía en los años 90 tras definirse como "un activista contra lo obligatorio".

"Soy una persona libre que hace tiempo he decidido tratar de hacer las cosas que me apetezcan y no las que vengan impuestas por obligación social. Es que estoy en contra de todo eso", ha detallado el ahora comentarista, añadiendo que cree que en los 90 se vivía mejor que ahora.

Cañizares, preguntado por lo que es obligatorio hoy en día, ha afirmado que es "estar envuelto en un sistema que sinceramente que no me gusta y que cada vez nos priva más de libertades".

"Me da la sensación de que en los 90 vivíamos mejor que ahora, que en lugar de evolucionar hemos involucionado en cuanto a las libertades, en cuanto a la seguridad, en cuanto al respeto, en cuanto a distinguir al honrado del ladrón, que esto es algo que me ha preocupado siempre", ha añadido el exguardameta, quejándose de las críticas que reciben empresarios.

Respecto a la justificación que ha dado a por qué dice que hay menos libertad, Cañizares ha apuntado que "es un poco evidente" y que entiende que "nos coartan mucho la libertad". "Por ejemplo, nos obligan a llevar un coche eléctrico, nos obligan a llevar un parque entre las ciudades, nos obligan a reciclar determinadas cosas. Yo no digo que esté mal o bien, eso es un debate distinto, pero creo que ahora tenemos que cumplir una serie de normas que antes no teníamos", ha opinado.

Cañizares ha señalado que antes la gente cuidaba el medio ambiente sin que fuese una exigencia y que se podía "hablar de aspectos en cuanto a impuestos, residencias, patrimonio o circunstancias donde casi que te sientes atado a un Estado que evidentemente te quiere bajo su control".

Finalmente, ha acabado reconociendo que cree que "sí" que se vivía mejor en los años 90 que en 2025, aunque ha matizado que, "como cantaba Karina, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.

"Nos acordamos de lo bueno. El ser humano tiene ese mecanismo de defensa de olvidar lo malo. Me gustaría que los bancos vendieran productos financieros con rentabilidad en lugar de televisiones", ha concluido.