Helena Resano califica así de rotunda lo que Ayuso dijo "entre dientes" en un acto

La periodista Helena Resano, presentadora de La Sexta Noticias, ha calificado de forma rotunda lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando un familiar de un fallecido en las residencias durante la pandemia la ha llamado "asesina".

"Es Isabel Díaz Ayuso, está hablando para la prensa y alguien le grita 'asesina'. Su reacción esta que van a ver: lanzar un beso a quien le está increpando", empieza describiendo Resano.

"Y no sólo eso, van a ver con qué desprecio responde, entre dientes, a los que la critican por los muertos en las residencias", añade.

La periodista se refiere en este último caso a un momento en que Ayuso ha dicho "hala, que sí" y ha lanzado un beso al aire.

Otro rostro conocido de La Sexta, Iñaki López, también se ha mostrado duro con la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha expresado un "qué vergüenza" y ha rematado: "Hay que tener un poquito más de respeto para con las víctimas".

"Uno se calla, que viene en el sueldo", ha apostillado el presentador, que ha hecho hincapié en Ayuso puede estar o no de acuerdo con esto "pero ya reírse de que ha perdido de un ser querido me parece absolutamente sorprendente". "Eso no se lo hemos visto ni a Mazón", ha sentenciado.