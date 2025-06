Rufián suelta este comentario al ver irse a Abascal después de hacer su pregunta

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que va a hacer tras todo lo que rodea al PSOE tras conocerse el informe de la UCO que señalaba a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García como cobradores de supuestas mordidas.

Antes de dirigirse a Sánchez, Rufián ha aprovechado para comentar fiel a su estilo irónico el hecho de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya abandonado el hemiciclo tras terminar la pregunta que le había hecho al presidente del Gobierno.

"Usted nunca contesta, no lo ha hecho en siete años ni en las comparecencias ni en sesiones de control y yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes ni a soportar su chulería porque no aguantamos el modo con el que miente constantemente a los españoles. Es usted un indecente y de eso no tienen duda ni quienes le apoyan, lo sabe toda España, es usted un corrupto y un traidor", ha dicho Abascal, bajando en ese momento el micro y yéndose de su escaño.

Rufián, sobre esta escena y antes de formular su pregunta, ha hecho el siguiente comentario provocando más de una risa entre los presentes: "Entiendo que el señor Abascal se ha ido a desayunar y les ha dejado aquí tirados y no saben qué hacer". "Señor Sánchez, ¿qué va a hacer frente a todo lo que está pasando", ha cuestionado a continuación al jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha comenzado contestando a él y Abascal, que le había preguntado también si había desayunado: "No solamente he desayunado, si no que cuando como no tengo sobremesas y no desconecto mi móvil como sí hizo el señor Mazón durante las horas tan aciagas de la DANA".

Entonces, el jefe del Ejecutivo ha contestado a Rufián diciendo que "va a hacer lo que está haciendo, que es actuar cuando hay un caso de corrupción y tener tolerancia cero contra la corrupción, a diferencia de lo que hacen otros".

"En segundo lugar, voy a defender la acción de este gobierno de coalición progresista. Nos eligieron para muchas cosas y en una no he dado la talla, pero le adelanto que vamos a seguir defendiendo la hoja de ruta de este gobierno en avances sociales, transformaciones, convivencia y en busca de un modelo multilateral de paz en el mundo", ha afirmado.

Finalmente, Sánchez ha reconocido que "a partir de ahí estamos abiertos a escuchar las aportaciones de los grupos parlamentarios para que mi Gobierno y mi persona recupere la confianza perdida por parte de los ciudadanos tras este caso de corrupción".