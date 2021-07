El rey también intenta el reencuentro con Cataluña

Y en estos trepidantes días marcados por la medida de gracia (que cuenta con la feroz oposición de PP, Cs y Vox y con el rechazo de una parte mayoritaria de la población, según varias encuestas) no pasa desapercibida la agenda del monarca, que ha intensificado su presencia en Barcelona. Felipe VI no habla directamente sobre las cosas, pero lo dice todo con sus gestos y hechos: ha estado tres veces en los últimos quince días en la capital catalana (dos después de los indultos).

Pero en esos días también había un pequeño grupo de cachorros nacionalistas que hacía algo de ruido y emprendía una campaña bajo el grito de Freedom for Catalonia. Uno de los más activistas respondía al nombre de Joaquim (Quim para los íntimos) Forn. Travelling y salto en el tiempo. Casi treinta años después, Forn es uno de los indultados por el Gobierno, con un decreto firmado por el propio monarca, y envolvió a sus compañeros de cárcel en aquella pancarta para decir adiós a Lledoners el pasado miércoles. La vida siempre se cruza.

Europa Press News via Getty Images Cena del Mobile World Congress

La figura de Felipe VI en Cataluña vive una continua crisis y levanta las críticas más furibundas del independentismo, tanto político como mediático, desde el discurso del 3-O en el que pidió restablecer el orden constitucional tras el referéndum ilegal. El Parlament ha aprobado resoluciones reprobando al monarca y estableciendo que no reconoce su figura de autoridad. En los textos acordados por la Cámara el año pasado se habla de que “la saga de los Borbones ha sido una calamidad histórica para Cataluña”, que la monarquía española es la continuación del franquismo y que es una casa real “delincuente”. Su valoración en esta comunidad apenas llega al 3,9, según la encuesta de IMOP Insights para El Confidencial.

Tensa calma, pero nada que ver con los anteriores años. Su visita no ha provocado grandes manifestaciones ni barricadas (como pasó con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procès) y se ha rebajado algo el habitual plante de las autoridades catalanas al monarca. Ahora está al frente del Palau de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) , que es republicano e independentista pero que apuesta por la vía pragmática y quiere recuperar el peso institucional perdido durante la época de Quim Torra y de Carles Puigdemont.

Y hay imágenes que valen más que mil palabras: la cena durante la inauguración del Mobile World Congress compartiendo mesa y mantel con Pere Aragonès, Pedro Sánchez y Ada Colau. Es verdad que el nuevo presidente catalán no ha salido a recibirle en los actos, pero luego siempre se han saludado dentro y han protagonizado fotos oficiales (todo un paso comparado con Quim Torra, aunque en Palau mantengan que sigue el veto a la Zarzuela). Tanto los empresarios como la Iglesias, dos ámbitos de relación directa con la monarquía, han apoyado estos días esos indultos.

La figura del rey ha estado estos días en boca de todos también por su firma de los indultos. Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que planteó no firmar esos decretos (y lo sigue afirmando en privado). Esto provocó hasta un choque con Pablo Casado, ya que se trataba de incitar al monarca a saltarse la propia Constitución española. El rey siempre confiesa que no hay manual para ser monarca y que su fidelidad y marco de actuación es la Carta Magna. Desde el PSOE se ha arremetido contra los populares por utilizar la monarquía en una cuestión tan sensible, e incluso desde Unidas Podemos se advierte de que ese uso por parte de la derecha y la ultraderecha de la figura de Felipe VI desgasta más a la casa real.

Después de esa cena en Barcelona, el propio presidente del Gobierno, en una entrevista en la Cadena Ser, reconocía: “No vamos a arreglar de la noche a la mañana lo que se ha estropeado durante estos últimos diez años, pero estamos dando los primeros pasos para poder avanzar en la resolución de la crisis” y se está “en camino de la normalidad institucional”.